علق محمد الدعيع نجم الهلال والمنتخب السابق على واقعة اشتباك تاليسكا لاعب النصر مع لاعب الهلال علي البليهي عقب مباراة الفريقين أمس السبت في نهائي البطولة العربية ، وذلك لمحاولة تاليسكا غرز علم النصر في منتصف الملعب.

و قال الدعيع ” تختلف غرزة البليهي لعلم الهلال في ملعب النصر ببطولة آسيا، وغرزة تاليسكا لعلم النصر في ملعب الحوية بالطائف بعد الفوز على الهلال” .

وأضاف ” كان يجب عليه الانصراف من الملعب بعد المباراة وعدم الدخول في اشتباك مع تاليسكا، حيث أن الأخير من حقه أن يفعل ما يشاء طالما فاز بالمباراة.

وأثارت محاولة البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب فريق النصر غرز علم ناديه في منتصف دائرة ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، بعد الفوز بلقب بطولة كأس الملك سلمان للأندية غضب عدد من لاعبي فريق الهلال وعلى رأسهم علي البليهي.

ومنع اللاعب علي البليهي مدافع فريق الهلال، تاليسكا من غرز العلم وسط اشتباك بينهما، ليتدخل عدد من لاعبي الفريقين وتتوسع دائرة الاشتباك بين عناصر الفريقين وعدد من الأجهزة الفنية والإدارية.