أكدت مصادر صحفية أن مفاوضات الهلال ونيمار وصلت لحالة متقدمة جدًا واليوم سيتم حسمها.

وكان الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أكد أن الهلال قدم عرضًا ضخمًا للاعب باريس سان جيرمان نيمار، لا يمكن رفضه.

وأفاد بأن العرض بدأ يغري اللاعب، وتجري الآن المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، وعلى ما يبدو فإن نيمار يقترب من الانتقال إلى الهلال.

يُذكر أن نادي باريس سان جيرمان كان يواصل الضغط لإخراج لاعب فريقه الأول لكرة القدم نيمار دا سيلفا لتفادي عدم رحيله بشكل مجاني.

ويُعد نيمار من بين أبرز الرياضيين في العالم، حيث أطلق عليه موقع سبورت برو لقب أكثر الرياضيين قابلية للتسويق في العالم في عامي 2012 و 2013، واستشهدت به إي إس بي إن على أنه رابع أشهر رياضي في العالم في عام 2016، وفي عام 2017، أدرجته مجلة تايم في قائمتها لأكثر 100 شخص تأثيرًا في العالم.