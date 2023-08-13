وجه نجم الهلال والمنتخب السابق سامي الجابر رسالة للاعب الهلال علي البليهي حيث أعاد نشر تغريدة له اعتذر من خلالها للجماهير الهلالية عقب خسارة لقب بطولة كأس الملك سلمان للأندية لصالح النصر

وعلق سامي الجابر بعد إعادة نشر تغريدة للبليهي عبر حسابه على موقع إكس تويتر سابقاً، قائلاً :” هاردلك يابطل.نعم لانرضى إلا بالذهب رغم أنكم حققتم نتائج مشرفة قياساً بجاهزية الفريق وتكامله والقادم أفضل بإذن الله.أفضلية خصوم الهلال كـ (مذنب هالي) لا تتكرر كثيراً.فرحتهم يوم وأفراحنا مواسم”.

َوكان علي البليهي قد نشر تغريدة عقب الخسارة أمام النصر في مباراة أمس قائلاً” أي بطولة كانت أمام الهلال ولو كانت رسمية أو حتى ودية نعتبرها هدف لأننا ندري إنها تسعدكم يا كبار آسيا ، العذر منكم وسامحونا والله يقدرنا نسعدكم قريبًا .هاردلك يا زعماء”

وفاز النصر بلقب بطولة الأندية العربية للمرة الأولى في تاريخه، بعد تغلبه على الهلال في المباراة النهائية التي أقيمت السبت، وانتهت بفوز النصر بنتيجة 2-1.