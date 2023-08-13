أعرب نجم نادي النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن سعادته الكبيرة بالتتويج ببطولة كأس الملك سلمان للأندية على حساب نادي الهلال، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، في نهائي البطولة العربية التي أقيمت في مدينة الطائف.

وشارك رونالدو مجموعة صور من احتفاله بالفوز قائلاً:” فخور للغاية بمساعدة الفريق في الفوز بهذه الكأس المهمة للمرة الأولى في تاريخ النادي.”

وأضاف :” شكرًا لكل من شارك في هذا الإنجاز العظيم في النادي ولأفراد عائلتي وأصدقائي لكونهم بجانبي دائمًا، دعم رائع من جماهيرنا، هذا الكأس أيضًا ملك لكم.

والجدير بالذكر أنه عقب المباراة التي انتهت لصالح فريق النصر بهدفين لهدف والتي امتدت للأشواط الإضافية؛ توج الأمير بدر بن سلطان فريق النصر بكأس البطولة وفريق الهلال بالميدالية الفضية.

كما توج اللاعب سيرجي سافيتش من فريق الهلال بجائزة أفضل لاعب في البطولة، و رونالدو مهاجم النصر بجائزة هداف البطولة بـ6 أهداف، وحارس مرمى النصر نواف العقيدي بجائزة أفضل حارس بالبطولة.