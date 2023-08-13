كثف نادي الهلال مفاوضاته من أجل التعاقد مع الإيطالي ماركو فيراتي لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت مصادر أن نادي الهلال رفع العرض المالي للتعاقد مع لاعب الوسط فيراتي، ليرتفع إلى 50 مليون يورو

وأشارت المصادر إلى أن الهلال مصمم على التعاقد مع فيراتي، لافتة إلى أن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان يريد 80 مليون يورو مقابل إتمام الصفقة

يذكر أن فيراتي انضم إلى باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفية عام 2012 قادما من صفوف بيسكارا الإيطالي، ويرتبط بعقد حتي يونيو 2026.