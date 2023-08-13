يلتقي الهلال مع نظيره الجبلين، يوم الإثنين ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس الملك .

َومن المقرر إقامة مواجهة الهلال والجبلين في دور ال 32 من بطولة كأس الملك يوم الاثنين 25 سبتمبر عند الساعة 6:00م.

وحصد الهلال لقب كأس الملك للمرة العاشرة في تاريخه في مايو الماضي بتغلبه بركلات الترجيح 7-6 على الوحدة بعدما تعادل بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني.

ويشارك في البطولة هذا الموسم 32 ناديًا في المسابقة بواقع أندية دوري روشن جميعًا، وأول 16 ناديًا من دوري يلو الدرجة الأولى عن موسم 2022-2023.