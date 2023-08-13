إحتفل أبناء لاعب النصر كريستيانو رونالدو به على طريقتهم الخاصة، حيث ظهروا وهم يقفون أمام الشاشة، ويمسكون بأيدهم كؤوس صغيرة، حتي يقوموا برفعها معه.

وجاء هذا الإحتفال بعد. تحقيق والدهم أول ألقابه في نادي النصر، وهو كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

يذكر أن النصر فاز على الهلال خلال مباراة حماسية من كلا الطرفين، وجاءت النتيجة 2/1 لصالح النصر، وذلك في الأشواط الإضافية، بعد انتهاء الأشواط الأساسية بتعادل.