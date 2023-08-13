أكدت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي توصل إلى اتفاق رسمي مع الهلال لبيع الدولي البرازيلي نيمار جونيور لصالح الزعيم.

وأفادت إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية إن نيمار أبلغ مسؤولي الهلال في الساعات الماضية، بموافقته على الانتقال إلى الدوري السعودي هذا الصيف بعد التوصل لاتفاق شامل بين الناديين حول جميع بنود العقد.

ولم تذكر الإذاعة الفرنسية، القيمة المالية للعرض، إلا أنها أكدت أن إدارة باريس منفتحة على بيع مهاجمها البرازيلي والحصول على عائد مادي كبير من خلال بيعه.

وأوضحت أن اللاعب البرازيلي قد أعطى موافقته للعب بقميص نادي الهلال، بعد ضبابية عرض برشلونة، حيث أراد نيمار البقاء موسمًا آخر في بطولة أوروبية ولكنه اصطدم برفض الفريق الكتالوني.