قدمت السفارة الأمريكية في ⁧‫الرياض‬⁩ تهانينا لـ ⁧‫نادي النصر‬⁩ و ⁧‫الهلال‬⁩ على المباراة التي جرت الليلة الماضية، والتي انتهت لصالح فريق النصر.

وقالت السفارة الأمريكية عبر حسابها الرسمي على تويتر :” تهانينا لـ ⁧‫نادي النصر‬⁩ و ⁧‫الهلال‬⁩ على المباراة الرائعة التي جرت الليلة الماضية حيث استمرت الإثارة حتى الدقيقة الأخيرة، وكانت أفضل مباراة كرة قدم شاهدناها منذ نهائي كأس العالم.”

وفاز النصر بلقب بطولة الأندية العربية للمرة الأولى في تاريخه، بعد تغلبه على الهلال في المباراة النهائية التي أقيمت السبت، وانتهت بفوز النصر بنتيجة 2-1.

وتوج الأمير بدر بن سلطان فريق النصر بكأس البطولة وفريق الهلال بالميدالية الفضية، كما توج اللاعب سيرجي سافيتش من فريق الهلال بجائزة أفضل لاعب في البطولة، و رونالدو مهاجم النصر بجائزة هداف البطولة بـ6 أهداف، وحارس مرمى النصر نواف العقيدي بجائزة أفضل حارس بالبطولة.