طالب ناشط كويتي من السعوديين والكويتيين خاصة والعرب عامة، بمقاطعة السياحة التركية، وذلك بسبب مشاهد الاعتداءات الأخيرة التي يتعرض لها السائحون العرب.

حيث أكد على أن المملكة والكويت، هما من أعلى الدول التي تذهب للسياحة في تركيا، وإذا قاطعت الدولتان هذه السياحة، فسوف يخرج رئيس الدولة ويقدم إعتذار رسمي.

وأشار إلى أنه يمكن الذهاب لأماكن أخرى كثيرة، ويوجد بها نفس المناظر من حيث الجبال والمناظر الطبيعية الخلابة، وطرح سؤالا يقول: لماذا تذهبون بعد تعرضكم لكل تلك الإهانات؟

واستنكر هذا الناشط تفكير العرب في قبولهم للإهانة بهذا الشكل، وأنه لو عُرض عليه الذهاب لتركيا بدون مقابل فلن يفعل ذلك.

يذكر أنه انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من الفيديوهات التي توثق عنصرية الأتراك ضد العرب، واستنكر الكثير من الأشخاص هذه الأفعال.