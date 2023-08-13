تمكن فريق طبي في تخصص جراحة المخ والأعصاب في مستشفى بريدة المركزي التابع لتجمع القصيم الصحي، من إنقاذ مريض من الإصابة بالشلل في الطرفين السفليين، بإجراء عملية جراحية استغرقت ساعة ونصف، تكللت بالنجاح .

وأوضحت وزارة الصحة أن الأطباء في مستشفى بريدة المركزي استقبلوا حالة المريض عن طريق الطوارئ بعد تعرضه لسقوط من ارتفاع عشرة أمتار تقريباً، وكان يشكو من آلام شديدة في الظهر مع عدم القدرة على حركة الطرفين السفليين، وفقدان التحكم بالبول وضعف بالمصرة الشرجية.

وأشارت إلى أنه تم عمل الفحوصات اللازمة والتحاليل المخبرية وأشعة الرنين المغناطيسي، والتي بينت أن المريض مصاب بكسر ضاغط على النخاع الشوكي بالفقرة الظهرية الثانية عشرة، ورض نزفي في النخاع على مستوى الفقرة الثانية عشرة.

وأكدت أن الفريق المعالج قرر إجراء تدخل جراحي عاجل تم فيه تثبيت العمود الفقري بوضع مسامير ودعامات، وإزالة الضغط عن النخاع الشوكي من كسر الفقرة الثانية عشرة الظهرية، ليتم بعدها نقل المريض لأقسام التنويم ومتابعة الحالة من قبل الفرق التمريضية والتأهيلية التي أسهمت بعد تحسن الحالة استعادة حركة الطرفين السفليين بالكامل، والمشي في اليوم الرابع.