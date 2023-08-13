قررت إدارة نادي الهلال إبعاد اللاعب سيرفي سافيتش عن مواجهة أبها، المقررة غدًا الإثنين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وأكدت الإدارة أن القرار جاء بسبب عدم تلقيها ردًا من الاتحاد الإيطالي حول عقوبة الإيقاف لـ سافيتش.

ويدخل الهلال المباراة لمصالحة جماهيره عقب خسارة بطولة كأس الملك سلمان أمام النصر، وإثبات أنه قادرًا على المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

بينما يسعى أبها لاستغلال عامل الأرض والجمهور وحالة لاعبي الهلال البدنية والنفسية والخروج من المباراة بنتيجة إيجابية .