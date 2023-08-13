ودع نجم الهلال خاليدو كوليبالي زميله في الفريق البيروفي أندريه كاريلو بعد إتمام صفقة انتقاله لنادي القادسية رسمياً ومغادرته الفريق

ووجه كوليبالي رسالة لكاريلو عبر التواصل الاجتماعي قائلاً ” شكرًا يا أخي” متمنياً له التوفيق في مسيرته الكروية الجديدة.

وأعلن نادي القادسية تعاقده مع محترف الهلال الدولي البيروفي أندريه كاريلو ، خلال الانتقالات الصيفية الحالية

وسينضم كاريلو إلى زميله السابق، الأرجنتيني لوسيانو فييتو، الذي انتقل إلى القادسية، وسيخوض معه منافسات “دوري يلو”، خلال الموسم الجديد 2023-24.