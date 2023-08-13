تمكن فريق طبي من الأشعة التداخلية والقسطرة، والعناية المركزة بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، من إنقاذ حياة مقيمة مصرية تعرضت لجلطة حادة في الرئة توقف قلبها سبع مرات.

وقال الفريق الطبي أن المريضة وصلت إلى طوارئ المستشفى وكانت قد تعرضت لجلطة رئوية حادة تسبب لها بتوقف في القلب والتنفس.

وباشر الفريق الطبي محاولاته في إنقاذ المريضة منذ لحظة وصولها إلى الطوارئ، حيث توقف قلبها سبع مرات وفي كل مرة يتم إجراء إنعاش قلبي رئوي حتى عاد لها النبض والتنفس بحمد الله تعالى, ليتم بعدها توصيل الحالة على جهاز التنفس الصناعي ووضعها في العناية المركزة.

وبعد ذلك استدعى الأمر وضعها على جهاز مضخة القلب والرئة الاصطناعية ” الإيكمو” والتي تقوم بضخ الدم خارج الجسم إلى جهاز رئوي قلبي ويعمل على التخلص من ثاني أكسيد الكربون وإعادة إرسال الدم محملًا بالأكسجين إلى أنسجة الجسم.

وأوضح الفريق الطبي أن الفحوصات الطبية والأشعة أظهرت انسدادًا في الشريان الرئوي الأيسر بالكامل بالخثرة (الجلطة) الرئوية مما أدى إلى زيادة الضغط على القلب وتوقفه، إذ أن نسبة الوفيات في الحالات المشابهة تصل إلى 60%.

ونجح الفريق بفضل الله تم إزالة الجلطة الرئوية كأول حالة في منطقة تبوك تستخدم الأشعة التداخلية في علاجها, لتستقر بعد ذلك حالة المريضة وتتحسن لتخرج من العناية المركزة، بعد اكتمال مراحل علاجها وتحسن حالتها الصحية بفضل الله تعالى وقد غادرت المستشفى لمنزلها.

وتعد وحدة الأشعة التداخلية أحد الأقسام المستحدثة حديثاً في مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك ومزودة بكفاءات طبية متخصصة وتجهيزات حديثة ، وذلك ضمن جهود المستشفى في توفير جميع التخصصات الطبية من أجل تقديم خدمة طبية للمستفيدين بجودة عالية.

الجدير بالذكر أن طوارئ مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك استقبلت خلال النصف الأول لعام 2023م.