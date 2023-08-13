أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع “بضائع وسيارات متروكة” في جمرك الرقعي، يوم الأحد 27 أغسطس الجاري.

واشترطت لدخول المزاد دفع مبلغ تأمين إلزامي قدره 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ودفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.

وأكدت أنه يجب على المشتري إخراج البضائع والسيارات المباعة خلال 3 أيام للبضائع والسيارات برسم الوارد و10 أيام للبضائع والسيارات برسم الصادر في محضر البيع والالتزام، وفي حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى، منوهة بأنه يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.