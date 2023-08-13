كشفت شركة آبل لمستخدمي آيفون عن خطأ قد يكون قاتلاً يرتكبه الكثيرون أثناء النوم.

ومن المعروف أن الكثيرون يميلون لوضع هواتفهم على الشحن خلال الليل وهم نيام، ومن الطبيعي جداً وضع هاتف آيفون على طاولة بجانب السرير لشحنه حتى تستيقظ مع بطارية ممتلئة لليوم التالي.

ولكن حذرت شركة آبل من أنه لا يجب عليك النوم مع شحن هاتفك.

وحرصت الشركة على التنبيه في مذكرة سلامة رسمية تحذر مستخدمي آيفون من مخاطر التعرض لحريق أو صدمة كهربائية، أو إصابة أو تلف للهاتف والممتلكات الأخرى. وهو أمر خطير بشكل خاص، إذا كان الهاتف مغطى، ولا يمكنه التهوية بشكل صحيح.