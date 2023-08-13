أبدى اللاعب محمد الشويرخ مدافع نادي الرياض، وصاحب ال24 عامًا ، رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية .

واستبعد يانيك فيريرا مدرب الرياض ، اللاعب من قائمة الفريق لمواجهة الوحدة اليوم الأحد ، على ملعب الأمير فيصل بن فهد ، ضمن الجولة الأولى من دوري روشن .

وفي وقت سابق ، رفضت إدارة نادي الرياض عرض الأهلي لضم المدافع الشاب إلى صفوف الفريق ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ، وبلغ قيمة العرض المقدم 5 ملايين ريال ، مطالبة من الإدارة الأهلاوية رفع قيمة العرض .

ويُذكر أن المدفع وقع عقدًا سابقًا مع الرياض الصاعد حديثًا إلى دوري روشن ، يمتد إلى ثلاثة مواسم، تبقى منها موسمان .