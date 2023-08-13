لقى شخص مصرعه وإصابة 7 آخرون بجروح في هجوم مسلح استهدف مرقدًا شيعيًا ، اليوم الأحد في مدينة شيراز في جنوب إيران.

وكان إرهابيان اثنان حاولا اقتحام المرقد الديني لكنهما لم يتمكنا من الدخول إلى باحة المرقد واصطدما بمواجهات مسلحة مع القوات الأمنية.

وأعلن التلفزيون الإيراني، مساء اليوم ، عن تبني تنظيم “داعش” الإرهابي الهجوم الذي استهدف مرقد شاه جراغ في شيراز جنوبي البلاد .

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى وفاة أحد الأشخاص في الهجوم الإرهابي الذي استهدف المرقد الديني، بالإضافة إلى إصابة 7 آخرين.