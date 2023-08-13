تمكن فريق طبي في مستشفى الملك فيصل عضو تجمع مكة المكرمة الصحي ، من استخراج قطعة مغناطيسية من أمعاء مريض في الخمسين من العمر في عملية جراحية استغرقت أربع ساعات.

وأوضح الفريق الطبي أن المريض حضر لطوارئ المستشفى عن طريق الهلال الأحمر السعودي وهو يعاني من انتفاخ وألم شديد في البطن ، وتم إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة من قبل استشاري الطوارئ واتضح أنه يعاني من انسداد في الأمعاء مع وجود جسم غريب .

قام الفريق الجراحي بتدخل جراحي عبارة عن عملية استكشافية للبطن و ذلك لاستخراج الجسم الغريب.

وتمكن الفريق الجراحي من استخراج قطعة مغناطيسية من داخل الأمعاء والتي أدت إلى التصاقات شديدة بالأمعاء مع التفاف حول الشرايين نتج عنه انقطاع التروية الدموية وتعفن جزء من الأمعاء وتم استئصال الجزء المتعفن بطول 80 سم.

ونقل المريض إلى العناية المركزة لمتابعة وضعه الصحي واستكمال الخطة العلاجية ويتمتع بصحة جيدة ولا زال يتلقى الرعاية الصحية.