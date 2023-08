ظهرت علامات الغضب على النجم الدولي محمد صلاح لاعب ليفربول، عقب اعلان استبداله، من قبل مدربه يورغن كلوب، خلال مباراة تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي .

وخرج صلاح في الدقيقة 77 وتم الدفع باللاعب هارفي إليوت ولم يقم صلاح بمصافحة كلوب بعد خروجه .

يذكر أن ليفربول تعادل مع تشيلسي بهدف لكل منهما سجل لويس دياز الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 18 ، بينما سجل أكسيل ديساسي هدف التعادل في الدقيقة 37 ، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز .

Mo Salah is not happy to have been substituted!

The Egyptian King will not continue his goalscoring record on opening day. #beINPL #CHELIV 🔵🔴 pic.twitter.com/wT1NM5Lnct

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 13, 2023