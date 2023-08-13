أوضح موقع WaBetaInfo المتخصص في أخبار تطبيق الواتساب أنه يعمل على تدعيم إضافة دعم ميزة مفاتيح المرور Passkeys من أجل تعزيز مستوى الأمان داخل التطبيق.

ووفقاً للموقع فقد رُصدت إعدادات تنصيب مفتاح المرور مخفيةً في النسخة التجريبية الأخيرة من واتساب، ومن المقرر أن تتيح الميزة الجديدة استخدام بصمة الإصبع أو الوجه أو رمز قفل الشاشة كمفتاح مرور للتطبيق.

وتعتبر الميزة الجديدة للتطبيق قيد التطوير ولا توجد طريقة حاليا لتفعيلها، لكنها إشارة قوية إلى أن مستخدمي واتساب سيحصلون على خيار تأمين حساباتهم بمفاتيح المرور بدلًا من كلمات المرور التقليدية.

يذكر أن مفاتيح المرور Passkeys تعتمد على المصادقة البيومترية لهوية المستخدم، إذ تتطلب تأكيد الهوية ببصمة الإصبع أو خاصية تعرّف الوجوه، خلافًا لكلمات المرور التقليدية التي تعتمد على استخدام الحروف والأرقام والرموز.