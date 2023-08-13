يقترب البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي ، من الانضمام إلى صفوف الهلال ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب أحمد العجلان الإعلامي الرياضي على صفحته الرسمية بمنصة «إكس» : ” ‏مفاوضات متسارعة بين كافة الأطراف الهلال ونيمار وباريس سان جيرمان الأمور تتجه للحسم مالم تحدث مفاجأة عازف السامبا أقرب من أي وقت آخر لـ ‎الهلال” .

وكان الهلال قدم عرضًا ضخمًا للنجم البرازيلي من أجل ضمه هذا الصيف، وتسير المفاوضات بشكل جيد حتى الآن.

ويُذكر أن عقد نيمار مع باريس سان جيرمان يمتد حتى عام 2025، ويرفض النادي الفرنسي رحيل النجم البرازيلي مجانًا.