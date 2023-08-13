أوضح الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق كيفية توليد الفصول الأربعة من حركة الشمس.

وقال الزعاق: “تتحرك الشمس ظاهريا من الشمال إلى الجنوب على شكل بندول في رحلة سنوية مقدارها 365 يوما”.

وأضاف الزعاق: “تنطلق الشمس من خط الاستواء يوم 21 مارس وتتجه شمالا إلى مدار السرطان وتصل يوم 21 يونيو، وهو أقصى ميل لها ناحية الشمال”.

وتابع الزعاق: “هكذا تعود الشمس إلى سيرتها الأولى كما بدأت ناحية الجنوب إلى مدار الجدي مرورا بخط الاستواء وهذه الحركة يتولد عنها الفصول الأربعة واختلاف طول الليل مع النهار”.

وأردف الزعاق : “خلال هذه الأيام قطعت الشمس منتصف المسافة الواقعة بين مدار السرطان إلى خط الاستواء وتقطع هذه المسافة في 90 يوما تقريبا”.

واستكمل الزعاق : “بقى 45 يوما وتصل الشمس إلى خط الاستواء، ففي يوم 27 سبتمبر ستشرق الشمس من المشرق تماما وتغرب من المغرب تماما ويتساوى فيه طول الليل مع النهار”.