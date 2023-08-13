أوضح الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق كيفية توليد الفصول الأربعة من حركة الشمس.
وقال الزعاق: “تتحرك الشمس ظاهريا من الشمال إلى الجنوب على شكل بندول في رحلة سنوية مقدارها 365 يوما”.
وأضاف الزعاق: “تنطلق الشمس من خط الاستواء يوم 21 مارس وتتجه شمالا إلى مدار السرطان وتصل يوم 21 يونيو، وهو أقصى ميل لها ناحية الشمال”.
وتابع الزعاق: “هكذا تعود الشمس إلى سيرتها الأولى كما بدأت ناحية الجنوب إلى مدار الجدي مرورا بخط الاستواء وهذه الحركة يتولد عنها الفصول الأربعة واختلاف طول الليل مع النهار”.
وأردف الزعاق : “خلال هذه الأيام قطعت الشمس منتصف المسافة الواقعة بين مدار السرطان إلى خط الاستواء وتقطع هذه المسافة في 90 يوما تقريبا”.
واستكمل الزعاق : “بقى 45 يوما وتصل الشمس إلى خط الاستواء، ففي يوم 27 سبتمبر ستشرق الشمس من المشرق تماما وتغرب من المغرب تماما ويتساوى فيه طول الليل مع النهار”.
كيف تتولد الفصول الأربعة من حركة #الشمس؟
التفاصيل في تقويم مع خالد الزعاق. #نشرة_الرابعة #السعودية@dralzaaq pic.twitter.com/0ZkiyQv8aQ
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) August 13, 2023
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