يعمل باحثون في جامعتي ليفربول ومانشستر، على تطوير المعدات المستخدمة حالياً من قبل فاحصو البصريات للكشف عن اعتلال الأعصاب المحيطية بالسكري (DPN)، عن طريق مسح الأعصاب في مقدمة العين بدلاً من الخلف، مع قدرة عنصر الذكاء الاصطناعي في الجهاز على التنبؤ بالضرر المستقبلي.

وأكد الباحث من معهد دورة الحياة والعلوم الطبية في جامعة ليفربول، الدكتور أوزمان علم، إن الأعصاب الموجودة في مقدمة العين تعكس في الواقع تلف الأعصاب في أماكن أخرى من الجسم، موضحاً أنه بدلاً من الاضطرار إلى إجراء قياسات للأعصاب، يمكن استخدام الصورة بأكملها لاكتشاف تلف الأعصاب.

فيما منح الفريق 1.4 مليون جنيه إسترليني لتطوير الجهاز الجديد، وهو في الأساس جهاز التصوير المقطعي البصري (OCT) المعاد تصميمه.