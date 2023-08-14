حققت الهيئة العامة للموانئ عددًا من الإنجازات التشغيلية خلال النصف الأول من عام 2023، لتعزيز حركة سلاسل الإمداد وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي؛ وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

و أضافت “موانئ” 20 خدمة شحن ملاحية جديدة إلى ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وميناء الجبيل التجاري، لربط المملكة بموانئ الشرق والغرب وتعزيز الحركة التجارية ،وتكريس ربط المملكة في الأسواق العالمية.

كما ارتفعت أعداد الحاويات المناولة بالموانئ التابعة للهيئة بنسبة 15.12%، لتصل إلى أكثر من 4 ملايين حاوية قياسية مقارنة بما يقارب 3.6 حاوية قياسية بالفترة نفسها العام الماضي.

وسجل حجم مناولة حاويات المسافنة زيادة بنسبة 12.19% لتصل إلى ما يقارب 1.6 مليون حاوية مقارنة بـما يقارب 1.4مليون حاوية في الفترة نفسها من العام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد حركة السفن بزيادة نسبتها 10.68% لتصل إلى 5.9 ألف سفينة، مقارنة بـ 5.3 ألف سفينة بالفترة نفسها من العام الماضي.

واستقبلت الموانئ التابعة للهيئة على مدى الأشهر الستة الأولى من العام الجاري ما يزيد على 568.9 ألف راكب بنسبة زيادة بلغت 60.83%، عن العام الماضي، وفرغت ما يقرب من 4.4 مليون رأس ماشية بزيادة نسبتها 95.79% عن العام الماضي .

ويُذكر أن المملكة حققت تقدمًا كبيرًا في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير “UNCTAD” للربع الثاني لعام 2023، بتسجيل 76.16 نقطة، بزيادة 4.83 نقطة عن الفترة نفسها من عام .