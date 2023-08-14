يسعى نادي النصر التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ، لكن مدرب الفريق البرتغالي لويس كاسترو يرفض جلب أي حارس أجنبي.

ووفقًا لما ذكرته المصادر الصحفية ، فإن إدارة النصر أبدت اهتمامها بالتعاقد مع راغد النجار، حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ، وصاحب ال26 عامًا .

وطلب كاسترو من إدارة النصر ، بعض الوقت من أجل دارسة الصفقة التي يخطط لها الفريق الفترة المقبلة حيث أكد على أنه يدرس حاليًا كل ما يتعلق بهذه الصفقة ويقوم بعمل مقارنات بين النجار وحراس الفريق الحاليين.

واستطاع النجار أن يتألق خلال الموسم الماضي مع نادي التعاون مما جعله خيار العديد من الأندية التي تسعى إلى تعزيز صفوفها.