أطلق المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، إطلاقاً تجريبياً لمنصة جديدة للتقارير البيئية لتسهيل عملية تقديم التقارير البيئية من قبل المنشآت ذات الأثر البيئي.

وأتاحت المنصة للمنشآت تقديم تقارير بيئية شهرية، وربع سنوية، ونصف سنوية، وفقًا لتصنيف كل منشأة، كما تطلب المنصة من المنشآت تقديم معلومات مفصلة عن الأنشطة والعمليات التي تؤثر على البيئة، بما في ذلك استهلاك الموارد الطبيعية وإدارة النفايات والانبعاثات البيئية.

وأوضح المدير التنفيذي المكلف للتراخيص وعمليات الالتزام أحمد هب الريح، بأن منصة التقارير البيئية تم تصميمها كي تتيح للمنشآت تقديم تقارير دقيقة وشاملة بشكل منتظم، ومن خلالها ستتمكن المنشآت ذات الأثر البيئي من تقديم معلومات مفصلة عن أنشطتها وعملياتها التي تؤثر على البيئة، مؤكداً بأن تقديم التقارير البيئية بانتظام هو أمر حاسم لتحسين الجودة للأداء البيئي لكل منشأة، بالإضافة إلى تمكّن المركز من الرقابة البيئية بفعالية أكبر للحد من التلوث البيئي ورفع جودة الأوساط البيئية في مختلف مناطق المملكة.

وأشار إلى أن المنصة تهدف لتحسين جودة التقارير البيئية المقدمة وتوفير بيانات دقيقة وشاملة، حيث تساعد على تقييم أثر المنشآت البيئية وتحديد المجالات التي يمكن تحسينها وتبّني أفضل الممارسات البيئية.

ويعزز إطلاق هذه المنصة التواصل بين المركز والمنشآت البيئية، كما يوفر منصة مركزية لجمع البيانات وتحليلها بشكل فعّال، حيث يمكن للجهات المعنية متابعة وتقييم أداء المنشآت البيئية بناءً على التقارير المقدمة، ويشكّل إطلاق هذه المنصة خطوة مهمة في تحقيق في تعزيز الرقابة البيئية والوصول إلى الاستدامة البيئية في المملكة.