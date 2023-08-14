انطلقت البرامج التدريبية المتزامنة مع عودة الهيئتين الإدارية والتعليمية في المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض.

وكشف المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري، أن الإدارة وضعت خطة تدريبية متكاملة ومتنوعة تستهدف شاغلي وشاغلات الوطائف التعليمية، مشيرًا إلى أن الخطة التدريبية تضمنت 81 برنامجًا تدريبيًا متنوعًا يشمل الحقيبة التأسيسية للمعلم الجديد، وبرامج إدارة الإشراف التربوي ومنها مهام وأدوار الإشراف التربوي والأساليب الإشرافية والإشراف الإلكتروني.

كما أكد على جاهزية مدارس منطقة الرياض التي يتجاوز عددها ستة آلاف مدرسة للبنين والبنات لاستقبال الطلاب والطالبات الأسبوع المقبل، مضيفًا أن جميع قيادات الإدارة ومشرفيها شاركوا زملاءهم في المدارس في اليوم الأول للعودة الهيئة التعليمية والإدارية، حيث وقفوا على برنامج العودة التي تضمن البرامج التدريبية .

وأشار إلى قيام الإدارات وفرق العمل المعنية بتعليم المنطقة بتفعيل خطة البرامج التي تعنى بانطلاق العام الدراسي الجديد مع باكورة الأسبوع المقبل كبرامج القبول في الصف الأول الابتدائي إلى جانب رياض الأطفال، وتفعيل برنامج الأسبوع التمهيدي للطلبة بالصفوف المبكرة، وتفعيل الهاتف الإرشادي الذي يعنى بتقديم الاستشارات التربوية والنفسية والاجتماعية والمهنية للطلبة وأولياء أمورهم من قبل المختصين، وكذلك برامج التهيئة الإرشادية، وخطط الدعم الفني والتجهيزات التقنية للمدارس، إضافة لسلسلة البرامج الصحية المدرسية التي تعنى بالسلوكيات الصحية السليمة بين أوساط الطلبة عبر عدة وسائل توعوية وقنوات إعلامية، وصولًا للخطط التشغيلية لخدمة النقل المدرسي، والوقوف على خطة ومتطلبات المباني وأعمال الصيانة .