أطلقت الهيئة العامة للنقل خدمة إصدار شهادات الكفاءة والأهلية للبحارة من خلال بوابة نقل الإلكترونية ، والتي تهدف إلى أتمتة إجراءات إصدار الشهادات، وتسهيل إجراءاتها، وتقليل الوقت المستغرق، والحد من استهلاك الورق، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات لعمل الدراسات والمشاريع.

ووفقًا للهيئة العامة فإن هذه الخدمة ستمكن مؤسسات التعليم والتدريب البحري المعتمدة والبحارة من إصدار الشهادات التأهيلية، ومعادلة الشهادات الأجنبية، وذلك عبر 6 خطوات من خلال «خدمة بحري» في بوابة نقل الإلكترونية https://naql.sa/main.

كما وفرت الهيئة عددًا من قنوات التواصل للراغبين في الاستفسارات وتقديم الاقتراحات، عن طريق منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي @Saudi_TGA و @Naql_Saudi، أو عبر الموقع الإلكتروني tga.gov.sa، ومركز الاتصال الموحد 19929.