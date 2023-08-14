أوضح متخصص السيارات عبدالرحمن الخالدي، الفرق بين السيارتين الأمريكيتين التاهو S دابل واليوكن SLE، حيث قال أن اليوكن أغلى من التاهو فيما يقارب الـ 11 ألف ريال.

وعرض الخالدي مواصفات السيارتين ليوضح هل فرق السعر هذا بسبب فرق كبير في إمكانيات السيارتين أم لا، حيث أوضح ان اليوكن تتميز بثلاحة وشاشة أكبر وشنطة خلفية كهربائية.

وأردف أن هذا يعتبر هو الفارق الوحيد، فالسيارتان من نفس خط الإنتاج، وتحملان نفس المواصفات تقريبا، ويرى أن فارق السعر ليس بسبب اختلاف جذري في إمكانيات السيارتين.

وانهى حديثه أن الاختلاف الوحيد هو رغبة المشترى في قيادة نوع سيارة معين، فالأمر يرجع حسب الإعجاب بالعلامة سواء أكانت شيفرولية أم GMC.

وتأتي مواصفات الـ يوكن 4*4٠، 2023 من ماركة GMC بمواصفات:

محرك 8 سلندر، 5.3 لتر، 355 حصان، 519 ن / م من عزم الدوران، ومتصلة بناقل حركه أوتومتيكي 10 سرعات، ومعدل الصرفيه 9.8، وتأتي بسعر 267600 ريال أي 71360 دولار.

فيما تأتي مواصفات الـ شيفرولية تاهو 2023 4*4 LS بمواصفات:

محرك 8 سلندر، 5.3 لتر، 355 حصان، 519 ن / م من عزم الدوران، ومتصلة بناقل حركه أوتومتيكي 10 سرعات، ومعدل الصرفيه 9.8، وتأتي بسعر 246100ريال أي 65650 دولار.