إكتفى شباك التذاكر في مصر أمس السبت بتجميع نحو 1800 جنية إيرادات فيلم مطرح مطروح، وذلك بعد أسابيع من عرضه.

وأكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي أن الإيرادات بلغت 1883 جنيه، وكانت إيرادات الفيلم بين الزيادة والنقصان منذ عرضه في منتصف يوليو الماضي.

يذكر أن الفيلم ينافس العديد من الأفلام في دور العرض، مثل: ع الزيرو لمحمد رمضان، ومرعي البريمو لمحمد هنيدي، وبيت الروبي لكريم عبدالعزيز، وغيرهم، فيما بلغ إيرادات تلك الأفلام أمس قرابة 2،079،274 جنيه.

ويأتي فيلم مطرح مطروح بطولة الفنان محمود حميدة، ويظهر فيه العديد من الممثلين أبرزهم: شيماء سيف، كريم عفيفي، محمد السعدني، ليلى أحمد زاهر، سيد رجب، وغيرهم.