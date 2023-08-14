أعلن رئيس شركة ميتا مارك زوكربيرج إطلاق ميزة جديدة في تطبيق واتساب، وهي السماح لمستخدميه بمشاركة الصور والمستندات مع جهات الإتصال المتاحة في مكالمة الفيديو.

ويمكن استخدام تلك الميزة من خلال النقر على كلمة مشاركة الموجودة أعلى مكالمة الفيديو، ويمكن تحديد ما إذا كنت ترغب بمشاركة تطبيق معين، أم مشاركة الشاشة بأكملها.

يذكر ان تلك الميزة من الممكن أنها لم تظهر بعد عند الجميع، حيث أنها تظهر بشكل تدريجي على أنظمة الأندرويد، و ios، وكذلك ميكروسوفت.

بالإضافة إلى ذلك فإن واتساب بدأت تدعم الوضع الأفقي للمكالمات، وذلك للحصول على رؤية أوضح، وجاءت تلك التحديثات رغبة من مارك في جعل واتساب هي الاعتماد الأول للشركات في عقد اجتماعاتهم.