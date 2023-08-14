أكدت الفنانة اللبنانية نادين نجيم أن الزواج ليس مؤسسة فاشلة، وأن طلاقها لم يُسبب لها أي عقدة من الزواج، قائلة “الزواج جميل”

وكانت نادين نجيم، فاجأت جمهورها أمس بهجومها على مواطنها شربل الأسمر، صاحب حساب “شربليتا”، واتهمته بفبركة خبر يتعلق بقضية خلافية بينها وبين زوجها السابق هادي الأسمر.

وكان شربل قد زعم عبر حسابه “شربليتا”، في (X – تويتر سابقا) أن نادين توجهت إلى المحكمة أمس الجمعة بصفة مدّعى عليها من قبل زوجها السابق، لإنهاء ما وصفه بـ”المهزلة التي تقترفها ضده على وسائل التواصل الاجتماعي”.

ونقلت نجيم ما دوّنه شربل حول قضيتها مع طليقها، عبر حسابها في إنستغرام، وردت عليه بغضب: “صلح معلوماتك يا شربل الأسمر الداعم الأول لطليقي هادي الأسمر وصاحب صفحة غير محترمة، نزلت لأنه أنا مدعيي على هادي الأسمر بتلفيق والتزوير والقدح والذم إذا عبالك تعرف الحقيقة ومش العكس”.