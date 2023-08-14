تمكن فريق طبي في قسم المسالك بمستشفى الملك خالد بنجران من إنهاء معاناة مريض في العقد السادس من العمر يعاني من صعوبة في التبول، وذلك عن طريق تقنية “الرزيوم” في إجراء يعدّ الأول من نوعه على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بالمنطقة الجنوبية.

وأوضحت صحة نجران، أنه بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والتحاليل وأشعة تلفزيونية تبين وجود تضخم في البروستاتا، وعرض على المريض طرق العلاج التي من ضمنها العلاج بتقنية “الرزيوم”.

وأشارت إلى أنه بعد موافقته على ذلك تم إدخاله غرفة العمليات وحقن مكان تضخم البروستاتا بجرعات من بخار الماء عن طريق الجهاز، في عملية ناجحة استغرقت ١٠ دقائق، ليتم بعد ذلك نقله إلى أقسام التنويم وتقديم الرعاية اللازمة له، حيث غادر المريض المستشفى بعد مضي 4 ساعات من إجراء العملية وهو بصحة جيدة.

وأكدت أن التقنية تُعد من أحدث التقنيات تقدماً في علاج البروستات حيث تساعد على علاج ضمور وتلاشي الأجزاء المتضخمة والقدرة على التحكم في البول بنسبة تصل الى 98%، إضافة إلى القدرة الإنجابية بشكل طبيعي والتخلص من النزيف الدموي البولي المصاحب لعمليات البروستات التقليدية وسرعة التعافي.

يذكر أن مستشفى الملك خالد قدّم خدماته لـ 211413 ألف مراجع لأقسام الطوارئ والعيادات خلال النصف الأول من العام الحالي، كما قدم خدمات التنويم لـ 3711 مريضاً، إلى جانب إجراء 905262 فحصاً مخبرياً، فيما أجرت أقسام الأشعة والتصوير الطبي 68173 تصويراً إشعاعياً خلال الفترة نفسها.