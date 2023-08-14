شهدت المتنزهات الوطنية إقبالًا كبيرًا من الزوار والسياح من داخل المملكة وخارجها، وذلك في عدد من المناطق والمحافظات شملت الباحة وعسير والطائف؛ حيث انتعشت بالأنشطة والفعاليات المتعددة والمتنوعة خلال موسم الصيف.

وضمت الفعاليات التي تم تنظيمها “التخييم، والجولات السياحية، والأنشطة الرياضية والعائلية ، التي تجاوز عدد زوارها يوميًّا ثلاثة آلاف زائر للفعالية الواحدة، بالإضافة إلى المخيمات والأنشطة البيئية والمطاعم والمقاهي، والمرافق والأنشطة الترفيهية .

ويتعاون المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر مع عدد من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص والغير ربحي إلى تطوير نحو 100 متنزه وطني عبر طرح فرص استثمارية موسمية في المتنزهات الوطنية أمام المستثمرين في القطاعين الحكومي والخاص .

ويُذكر أن المركز كان قد أطلق برنامج «المتنزهات الوطنية» ، لتطويرها وتنمية الغطاء النباتي فيها؛ حيث يهدف البرنامج إلى تحقيق الاستدامة البيئية والمجتمعية والاقتصادية، بما يحقق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء والأهداف المنشودة لرؤية المملكة 2030 ، تعزيز ثقافة العمل التطوعي والبيئي، وخلق فرص الاستثمار الواعدة وفتح الفرص للعمل الحر والوظيفي؛ لتحويل المتنزهات الوطنية إلى وجهات ذات قيمة مضافة للبيئة والاقتصاد والمجتمع.