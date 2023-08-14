أجاب المحامي الدكتور حسين العنقري على سؤال حق الخاطب استرداد هداياه عند فسخ خطوبته.

وقال العنقري في تصريحات تلفزيونية: “إذا كانت الهدية باقية تسترجع، أما إذا تم التصرف بها فللخاطب حق استرداد القيمة”.

ويعتبر سؤال “هل يحق للخاطب استرداد هداياه؟” من أكثر الاستفسارات الشائعة، حيث تتباين الآراء بين مؤيد ومعارض من حيث ما إن كان يحق للخاطب استرداد هداياه، أم لا.