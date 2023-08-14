حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن تأثير الظروف المحيطة ، على عمل الأجهزة أو المستلزمات الطبية المنزلية ،مما يتسبب في تقليل فاعليتها ، وعرض نتائج وقراءات خاطئة أو غير دقيقة.

وأوضحت الهيئة إن الجهاز أو المستلزم الطبي المنزلي مخصص للاستخدام في أي بيئة خارج مرفق الرعاية الصحية، مشيرة إلى وجود 4 أسباب ثؤثر على فاعلية الأجهزة الطبية بالمنزل ،والتي تتمثل في: درجة الحرارة والرطوبة والتعرض للضوء وأشعة الشمس المباشرة أو عدم نظافة المكان.

وأوضحت أن تلك الظروف قد ينتج عنها عرض نتائج وقراءات خاطئة أو غير دقيقة، وتقليل العمر الافتراضي للجهاز، وتقليل فعالية أداء الجهاز أو المستلزم الطبي وتلوثه وأثر مستوى التعقيم.

كما نصحت “الغذاء والدواء” باتباع بعض التعليمات للعناية بالأجهزة في المنزل، أبرزها حفظها وتخزينها حسب تعليمات الاستخدام الخاصة بالشركة المصنعة، وتجنب استخدام الأجهزة الطبية الكهربائية في حال كان السلك تالفًا أو مكشوفًا أو مبللًا، وفحص عبوات الأجهزة والمستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد مثل الإبر وغيرها قبل الاستخدام، والتخلص من المسلتزم الطبي فورا في حال تلف العبوة.