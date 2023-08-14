أعلنت شركة “البحر الأحمر الدولية” و “زين السعودية” عن تدشينهما أول شبكة جيل خامس (5G) خالية من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم.

وقالت “البحر الأحمر الدولية”، في بيان لها اليوم الأحد، إنه تم تدشين الشبكة في منتجع “سيكس سينسز الكثبان الجنوبية” الصحراوي في وجهة “البحر الأحمر”، والتي تقدم ولأول مرة على مستوى العالم حلًا عمليًا للحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والذي يمثل أحد أكثر التحديات التقنية تعقيدًا على مستوى العالم.

وقامت الشركتين بتطوير حلول فريدة من نوعها ، والتي ترتكز على تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد “Printing 3D “، لتوفير تغطية الشبكة دون استخدام الأبراج التقليدية، مع استمرار توفير الخدمة في المنطقة بأكملها .

كما ستقدم “زين” شبكة جيل خامس (5G) ثورية تعمل بالطاقة النظيفة يتم تزويدها من خلال أكبر شبكة كهربائية خالية من الانبعاثات الكربونية في العالم، والتي تعتمد على محطات الطاقة الشمسية في الوجهة والمكونة من أكثر من 750 ألف لوح شمسي .

وتتحد جهود شركة البحر الأحمر الدولية القائمة بأعمال على نموذج أعمال جديدة للتنمية المستدامة مع استراتيجية زين التي لتعزيز استثماراتها النوعية في الابتكار وتسخير التقنية في خدمة الاستدامة وتحقيق الريادة في الخدمات الرقمية المستقبلية، بالإضافة إلى دعم توجه المملكة من خلال مبادرة السعودية الخضراء لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة، وتحقيق رؤية المملكة 2030 ، التي يأتي ضمن أهدافها تحسين جودة الحياة وحماية الأجيال المقبلة وكذلك تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 278 مليون طن سنويًا بحلول العام 2030 وصولًا إلى تحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول العام 2060.