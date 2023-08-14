شهد مشروع المسار الرياضي انطلاق الأعمال في المنطقة الرياضية والتي بدأت بتصوير المنطقة.

ويمتد المشروع بطول 4 كم من طريق أبي بكر الصديق غرباً إلى طريق المطار شرقاً، ومن المقرر أن تضم برجاً رياضياً وعدد من الملاعب الرياضية، وعدد من محطات الخدمة ومناطق لتقديم الخدمات للزوار ومساحات للمستثمرين.

ويذكر أن مشروع المسار الرياضي أحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أيده الله، يوم الثلاثاء 12 رجب 1440هـ الموافق 19 مارس 2019م.

ويأتي في إطار تحقيق أحد أهداف “رؤية السعودية 2030” برفع تصنيف مدينة الرياض بين نظيراتها من مدن العالم؛ حيث يشجع السكان على اتباع أنماط صحية في التنقل، ويحفزهم على ممارسة الرياضات المختلفة.