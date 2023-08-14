وجه سعد آل مغني العضو الذهبي السابق في نادي النصر، رسالة قوة وشديدة اللهجة لجماهير الهلال، مشيرًا إلى أن كبير آسيا يتعرض لظلم كبير .

وقال سعود آل مغني خلاد تويتة نشرها على حسابه عبر تويتر :” اللي يحدث لـ كبير آسيا فيه ظلم وقهر لجماهيره

‏احترموا الهلال وجماهيره .”

وأضاف:” صحيح نادي الهلال منافس بالنسبه لي ولكن منافس قوي وشريف ولن نقبل بهذا الظلم الواضح لنادي الهلال، كان الله في عون الجماهير الهلالية الذي أكن لهم كل التقدير والاحترام.

وفاز النصر بلقب بطولة الأندية العربية للمرة الأولى في تاريخه، بعد تغلبه على الهلال في المباراة النهائية التي أقيمت السبت، وانتهت بفوز النصر بنتيجة 2-1.