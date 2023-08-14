يعتبر الذهب من المعادن المهمة في المملكة، والتي تسعى لزيادة إنتاجها منه وفق خطة المملكة 2030، ويوثق هذا المقطع عملية نقل الذهب من منجم مهد الذهب.

يذكر أن هذا النقل يتم على عمق يتجاوز ال 100 متر تحت سطح الأرض، ويعتبر منجم مهد الذهب الواقع في منطقة المدينة المنورة من أقدم المناجم في المملكة بقيمة إنتاجية بلغت نحو 28,928 أوقية عام 2020.

والجدير بالذكر أن رؤية المملكة 2030 تركز بشكل كبير على قطاع التعدين، حيث بلغ إنتاج المملكة من الذهب عام 2020 قرابة الـ 434,845 أوقية من خلال 6 مناجم.