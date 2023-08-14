رفع أكثر من 150 ألف طن نفايات منزلية غرب الدمام

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الستة أشهر الماضية، حملة نظافة شاملة في غرب الدمام.

ونتج عن الحملة إزالة 28,009 أمتار مكعبة من الأنقاض والمخلّفات مجهولة المصدر، وغسل وتعقيم وصيانة 6011 حاوية نفايات، ورفع أكثر من 150,165 طنًا من النفايات المنزلة، ورفع 1,715 حاجزًا خرسانيًا، ولوحة إعلانية مخالفة، ومظلات عشوائية مخالفة للأنظمة والتعليمات، ويأتي ذلك ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأفادت الأمانة بأن الفرق الرقابية قامت بجولات رقابية استهدفت 2,021 مبنى قيد الإنشاء بغرب الدمام، والتي نتج عنها إصدار 1846 مخالفة، تمثّلت في عدم تسوير موقع البناء، وعدم توفر حاوية أنقاض، واستغلال الطرق والأراضي المجاورة لأعمال البناء.