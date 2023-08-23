كشفت مصادر أنه لن يتم الاستعانة بتقنية الفيديو VAR في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2023.

يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن سابقًا أن المتأهلين إلى دوري أبطال آسيا 2023-2024 سيكونوا بطل الدوري 2021-2022 وبطل كأس الملك لنفس الموسم، مع بطل دوري روشن 2022-2023 وبطل الكأس لنفس الموسم.

على هذا الأساس، ضمن الهلال تواجده باعتباره بطلًا للدوري في 2021-2022، وكذلك الفيحاء بطل كأس الملك 2021-2022.

يتبقى حسم لقب الدوري في موسم 2022-2023 والأقرب هو الاتحاد ، أما المقعد الرابع سيذهب لوصيفه في الدوري، بالنظر إلى أن الهلال حقق كأس الملك في 2022-2023.

ويتوقع أن يذهب الهلال والفيحاء وبطل الدوري 2023 مباشرةً إلى دور المجموعات، على أن يخوض وصيف الدوري 2023 الدور التمهيدي المؤهل للمجموعات.