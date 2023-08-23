تحدث الناقد الرياضي محمد الذايدي، عن صفقة انتقال اللاعب حسان تمبكتي مدافع نادي الشباب إلى نادي الهلال وانضمامه للفريق. وقال الذايدي خلال لقائه على برنامج “الحصاد الرياضي” : في انتقال تمبكتي للهلال، شاهدت ذئاب تلبس جلود الخرفان وتدعي البراءة وكأن الناس هذي خايفه على الشباب وإن هذا الحدث غريب. ”

وأضاف:” ترا هذا الاحتراف عرض وطلب، الهلال قدّم عرض وفي ناس حاولت تخرب الصفقة .”