تحدث الناقد الرياضي محمد الذايدي، عن صفقة انتقال اللاعب حسان تمبكتي مدافع نادي الشباب إلى نادي الهلال وانضمامه للفريق. وقال الذايدي خلال لقائه على برنامج “الحصاد الرياضي” : في انتقال تمبكتي للهلال، شاهدت ذئاب تلبس جلود الخرفان وتدعي البراءة وكأن الناس هذي خايفه على الشباب وإن هذا الحدث غريب. ”
وأضاف:” ترا هذا الاحتراف عرض وطلب، الهلال قدّم عرض وفي ناس حاولت تخرب الصفقة .”
محمد الذايدي :
في انتقال "تمبكتي" لـ #الهلال .. شاهدت ذئاب تلبس جلود الخرفان وتدعي البراءة !!#الحصاد_الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )
الراعي الرسمي: @alkhudiroud
الشريك: @osipc_sa @malthaidy pic.twitter.com/pYbfO5UIxN
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) August 22, 2023
يحق لك تتبجح ياذايدي ابنكم السمسار خالد الثنيان هو الي باعكم تمبكتي وانا اقول ليش الهلال ساكت يوم كان الاتحاد يفوض الشباب طابخينها بدر هذا هم الهلاليين حقين دنفسه