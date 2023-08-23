أكد الإعلامي دباس الدوسري أنه لا يستوجب على مجلس إدارة النادي الرجوع إلى الأعضاء الذهبيين في كل القرارت، وأن ذلك يتم إذا كان هناك تفاوض بين رئيس النادي وبينهم.

وأضاف أن من كان يعمل سابقا في نادي الشباب لم تكن لديهم أي ميول شبابية، فمثلا تركي الخليوي، كانت انتماءاته هلالية، وكذلك البلطان كان نصراوي.

وأردف أن الأمير خالد بن عبدالعزيز هو حاليا رجل الشباب الأول، وذلك بسبب دوره ومحاولاته لاحتواء جميع الأطراف، وتقريبه لوجهات النظر.

وأنهى حديثه قائلا أن الأعضاء الذهبيين كانوا رافضين تماما لترشح خالد الثنيان لرئاسة نادي الشباب، وأضاف أنهم إذا كانوا رافضين له، كان من الأفضل أن يضخوا الملايبن ليمنعوه من رئاسة النادي، لكن ما يحدث الآن ليس في مصلحة نادي الشباب.