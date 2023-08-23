أكد الإعلامي دباس الدوسري أنه لا يستوجب على مجلس إدارة النادي الرجوع إلى الأعضاء الذهبيين في كل القرارت، وأن ذلك يتم إذا كان هناك تفاوض بين رئيس النادي وبينهم.
وأضاف أن من كان يعمل سابقا في نادي الشباب لم تكن لديهم أي ميول شبابية، فمثلا تركي الخليوي، كانت انتماءاته هلالية، وكذلك البلطان كان نصراوي.
وأردف أن الأمير خالد بن عبدالعزيز هو حاليا رجل الشباب الأول، وذلك بسبب دوره ومحاولاته لاحتواء جميع الأطراف، وتقريبه لوجهات النظر.
وأنهى حديثه قائلا أن الأعضاء الذهبيين كانوا رافضين تماما لترشح خالد الثنيان لرئاسة نادي الشباب، وأضاف أنهم إذا كانوا رافضين له، كان من الأفضل أن يضخوا الملايبن ليمنعوه من رئاسة النادي، لكن ما يحدث الآن ليس في مصلحة نادي الشباب.
#دباس_الدوسري | @dbasdosari1
من كانوا يعملون سابقًا في #الشباب ليسوا شبابيين، تركي الخليوي هلالي و البلطان نصراوي#الديوانيه#الرياضة_السعودية pic.twitter.com/5PIxaPui0h
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 22, 2023
يبغي يغطي على فعلة الثنيان الهلالي اللي أشتغل لمصلحة الهلال على حساب مصلحة الشباب وهو رئيسه **
بس يااا دباس البلطان ما أشتغل لأجل النصر و فضل مصلحة النصر على حساب مصلحة الشباب وهو رئيسه أيضاً **!!!!!!
دفاعك هذا يااا دباس ماهو مقنع بخصوص الثنيان لأنه هلالي و أنت هلالي **!!!!!!!!!!!!!!!!
البلطان نصراوي معروف