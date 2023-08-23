أكد المستشار القانوني أحمد الشيخي، أن انتقال الكابتن حسان تمبكتي صحيحاً إذا ثبت التفويض، أو (مثلاً) أن إعارات الهلال كانت بتحمله جزءاً من رواتب اللاعبين، بينما لم تكن إعارات النصر كذلك.
وقال الشيخي خلال مداخلة هاتفية على برنامج أكشن مع وليد :” الجهة المختصة هي وزارة الرياضة، ويحق لها الإطلاع على محتوى العروض ووقت إرسالها هل أرسلت وقت اتفاقية توقيع اللاعب أو بعد توقيع اتفاقية انتقال اللاعب.”
وأوضح أنه إذا ثبت للوزارة أن التوقيع كان بدون صلاحية فقد يتم بالفعل إلغاء الصفقة وهذا وارد، ولكن إذا ثبت للوزارة أن الرئيس كان مفوضًا من مجلس الإدارة كتابةً أو إذا ثبت أن عرض الهلال كان الأفضل للنادي فستبقى الأمور كما هي .
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– انتقال الكابتن حسان تمبكتي صحيحاً إذا ثبت التفويض، أو (مثلاً) أن إعارات #الهلال كانت بتحمله جزءاً من رواتب اللاعبين، بينما لم تكن إعارات #النصر كذلك.
– الجهة المختصة هي وزارة الرياضة، يحق لها الإطلاع على محتوى العروض ووقت إرسالها…👇#اكشن_مع_وليدpic.twitter.com/seQJM2V5zf
— أحمد الشيخي — Ahmed Alshikhy (@ahmed9639) August 22, 2023
مستشار الفول ههههههههههههه
روح نام وخل الزعامة لااهلها
هذا الهلال مدرسة في القانون عند من يفهم فيه أما من يحهلونه عليهم التوحه الى اقرب محل فول
اقول دفلج انت واعلام ابو ريلين