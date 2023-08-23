أكد المستشار القانوني أحمد الشيخي، أن انتقال الكابتن حسان تمبكتي صحيحاً إذا ثبت التفويض، أو (مثلاً) أن إعارات ⁧‫الهلال‬⁩ كانت بتحمله جزءاً من رواتب اللاعبين، بينما لم تكن إعارات ⁧‫النصر‬⁩ كذلك.

وقال الشيخي خلال مداخلة هاتفية على برنامج أكشن مع وليد :” ‏الجهة المختصة هي وزارة الرياضة، ويحق لها الإطلاع على محتوى العروض ووقت إرسالها هل أرسلت وقت اتفاقية توقيع اللاعب أو بعد توقيع اتفاقية انتقال اللاعب.”

وأوضح أنه إذا ثبت للوزارة أن التوقيع كان بدون صلاحية فقد يتم بالفعل إلغاء الصفقة وهذا وارد، ولكن إذا ثبت للوزارة أن الرئيس كان مفوضًا من مجلس الإدارة كتابةً أو إذا ثبت أن عرض الهلال كان الأفضل للنادي فستبقى الأمور كما هي .