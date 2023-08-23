أكد الإعلامي وليد الفراج، اقتراب نادي الإتحاد من حسم صفقة الاسباني سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان السابق.

وقال الفراج على حسابه الرسمي على منصة إكس مرفقًا بصورة راموس :” ‏متبقي 48 ساعة بأذن الله “.

وكانت مصادر صحفية أكدت أن راموس منح الضوء الأخضر للانتقال إلى دوري روشن، وأكد شفهيًا موافقته على اللعب في صفوف الاتحاد.

يُذكر أن راموس فاز بـ22 بطولة من ضمنها خمسة ألقابفي الدوري الإسباني وأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وأصبح واحداً من أفضل هدافي الدوري الإسباني من الخط الدفاعي، ولعب دوراً أساسياً في حصول ريال مدريد على جميع الأبطال الأربعة في دوري أبطال أوروبا.