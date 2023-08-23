أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن نادي الهلال هو النادي الوحيد الذي تفاوض مع الإيطالي ماركو فيراتي لاعب فريق باريس سان جيرمان، وأنه لديه اتفاق مع اللاعب منذ ما يقرب من الشهر.

وأضاف أن النادي الأهلي لم يتفاوض مع اللاعب ولا حتى فريقه، وكانت قد تواردت بعض الأنباء أن الأهلي أتم تفاوضه مع فيراتي، ولكنه لم يصل إلى تفاوض مع باريس سان جيرمان بعد.

يذكر أن فيراتي يلعب في مركز الوسط المحوري، ولا يزال نادي بايرن ميونخ مهتما بالتعاقد معه، وكذلك مانشيستر يونايتد، ومن المقرر انتهاء عقده مع الباريسيين في يونيو 2026.