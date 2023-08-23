أكدت مصادر صحفية أن ناديي ⁧‫الهلال‬⁩ والأهلي مهتمان بالتعاقد مع عز الدين أوناحي لاعب نادي أولمبيك مارسيليا و‌المنتخب المغربي.

‏وأفادت المصادر ذاتها بأن اهتمام الأهلي بالتعاقد مع اللاعب بات أكثر وضوحًا .

يُذكر أن أوناحي لعب أول مباراة احترافية له مع المنتخب المغربي في كأس إفريقيا للأمم 2021 بفوزه على غانا (1-0) في 10 يناير 2022، وخلال مباراة الإياب في الدار البيضاء يوم 29 مارس سجل أوناحي هدفين في المباراة التي انتهت بفوز المغرب بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وبذلك تمكن المغرب من المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر.