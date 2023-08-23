أهدت مواطنات بعض التمر المحشو لكارول صديقة برونا حبيبة نجم الهلال نيمار، والتي أعربت عن سعادتها البالغة بهذا الأمر.

ونشرت صديقة حبيبة نيمار ذلك على حسابها على موقع تيك توك، وقالت أن الأمر كان لطيفا منهن، كما أنها استمتعت بتجربة التمر قائلة: أنه كان لذيذ، وأضافت أنها سعيدة بتواجدها في المملكة.

يذكر أن برونا وصديقتها كارول يستمتعان بوقتهما في المملكة، وعبرن عن ذلك من خلال العديد من المقاطع المرئية، والتي تحدثا فيها عن سعادتهما بكرم أهل المملكة، والمعاملة اللطيفة التي يتلقونها.

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